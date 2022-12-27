Video Yaşam Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video
Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

27.12.2022 | 13:40

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Ankara’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların, çatışma bölgelerinden bulundukları ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirtildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kent merkezinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin yakalandığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

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