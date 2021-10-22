Başkent’te esnaftan haraç toplayan organize suç örgütü çökertildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan esnaftan haraç isteyen, vermeyen esnafın dükkanına zarar veren organize suç örgütü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir organize suç örgütünün, Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus Hal bölgesinde bulunan işyerlerine gelerek esnaftan haraç aldığı, vermeyen esnafın dükkanlarına zarar verdiği, ölümle tehdit ettiği, hatta bazı olaylarda bazı vatandaşları darp ederek çıplak görüntülerini çekerek şantaj ve tehdit ettiği öğrenildi.Ankara Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan kapsamlı çalışmada olayı gerçekleştireni Y.B., F.Ç., M.B., M.U., Y.K. ve N.S. isimli şüpheliler, iki adet tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.