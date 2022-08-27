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OTOMATİK OYNAT
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Başkent'te feci trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti | Video 27.08.2022 | 12:50
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Hırsız komşuları çıktı… Altın ve paraları bulup sahibine teslim ettiler 27.08.2022 | 12:39
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Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon | Video 27.08.2022 | 11:58
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FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 27.08.2022 | 11:56
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5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada | Video 27.08.2022 | 11:09
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“Turist” süsü verip müşterileri soyan hırsızlar yakalandı | Video 27.08.2022 | 11:47
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Afyonkarahisar'da odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 27.08.2022 | 10:53
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Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı | Video 27.08.2022 | 09:59
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Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı | Video 27.08.2022 | 09:06
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Kartal D-100 karayolu'nda feci kaza: 2 ölü | Video 27.08.2022 | 09:06
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Fatih'te otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada | Video 26.08.2022 | 16:53
Başkette çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.