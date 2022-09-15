Video Yaşam Başkentte iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı | Video
Başkentte iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı | Video

Başkentte iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı | Video

15.09.2022 | 15:41

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Ankara’da silah kaçakçılığı, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 2 farklı suç çetesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kurdukları suç örgütüyle silah kaçakçılığı, yağma ve nitelik dolandırıcılık yaparak ekonomik çıkar sağlayan iki farklı çeteyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için harekete geçen ekipler 13 farklı ikamette düzenledikleri eş zamanlı operasyonla aralarında örgütlerin elebaşları olan S.S. ve M.Y.T.'nin de bulunduğu toplam 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet kaleşnikof tüfek, 1 adet uzun namlulu tüfek, 15 adet çeşitli türlerde tabanca, 6 adet değişik çaplarda tabanca, değişik çaplarda fişek, polis yeleği, mağdurlara ait çok sayıda evrak ve 100 gram skunk ele geçirildi.

İŞ ORTAKLIĞI VAADİYLE İNSANLARI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER
S.S'nin elebaşı olduğu suç çetesinin meslekten ihraç olan kişilerle irtibata geçtikleri öğrenildi. Söz konusu kişilere tanıdık bürokratlar aracılığıyla mesleğe tekrar geri döndürme vaadinde bulunan çetenin bu yöntemle pek çok kişiyi dolandırdığı belirtildi. Suç çetesinin aynı zamanda iş yeri ortaklıkları yaptıkları fakat işletmeye ortaklarını dahil etmedikleri ve tüm borçları da söz konusu ortaklarına zorla ödettikleri aktarıldı.

OTO GALERİ GÖRÜNÜMÜ ALTINDA SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ
M.Y.T.'nin elebaşı olduğu suç çetesinin ise oto galeri adı altında açtıkları işletme üzerinden yasadışı silah satışı yaptıkları öğrenildi. Şahısların silahları şehir dışından temin ettikleri ve sevkiyatları elemanları aracılığıyla yaptıkları belirtildi.

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