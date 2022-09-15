Başkentte iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı | Video

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Ankara’da silah kaçakçılığı, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 2 farklı suç çetesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İŞ ORTAKLIĞI VAADİYLE İNSANLARI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER
S.S'nin elebaşı olduğu suç çetesinin meslekten ihraç olan kişilerle irtibata geçtikleri öğrenildi. Söz konusu kişilere tanıdık bürokratlar aracılığıyla mesleğe tekrar geri döndürme vaadinde bulunan çetenin bu yöntemle pek çok kişiyi dolandırdığı belirtildi. Suç çetesinin aynı zamanda iş yeri ortaklıkları yaptıkları fakat işletmeye ortaklarını dahil etmedikleri ve tüm borçları da söz konusu ortaklarına zorla ödettikleri aktarıldı.
OTO GALERİ GÖRÜNÜMÜ ALTINDA SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ
M.Y.T.'nin elebaşı olduğu suç çetesinin ise oto galeri adı altında açtıkları işletme üzerinden yasadışı silah satışı yaptıkları öğrenildi. Şahısların silahları şehir dışından temin ettikleri ve sevkiyatları elemanları aracılığıyla yaptıkları belirtildi.