Video Yaşam Başkent’te inşaatta göçük: 3 yaralı
Başkent’te inşaatta göçük: 3 yaralı

Başkent’te inşaatta göçük: 3 yaralı

19.10.2021 | 16:26

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Siteler Dizboyu Sokak’ta bulunan bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastanelere sevk edildi.

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