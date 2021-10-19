Başkent’te inşaatta göçük: 3 yaralı

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OTOMATİK OYNAT
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Van kahvaltısına rakip: Diyarbakır kahvaltısı 20.10.2021 | 08:58
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Yüksekova'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu 20.10.2021 | 08:43
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Çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi 20.10.2021 | 08:43
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Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar 20.10.2021 | 08:43
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Meksika'da müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni | Video 20.10.2021 | 00:01
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Esra Erol’da inanılmaz iddia: Evi yakan kocam ve ailesiydi! | Video 19.10.2021 | 18:32
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Şanlıurfa’da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı 19.10.2021 | 17:08
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Siteler Dizboyu Sokak’ta bulunan bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastanelere sevk edildi.