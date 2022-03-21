Başkentte minibüs kazası: 8 yaralı | Video

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs park halinde duran servis aracına çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada minibüs sürücüsü ile 7 yolcu yaralandı.

Kaza sabah saatlerince Çankaya ilçesinde bulunan Ömür Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüsün sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki servis aracına çarptı. Kazanın ardından olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 7 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.