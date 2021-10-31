Video Yaşam Başkent'te motokuryelerin tekmeli yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Başkent'te motokuryelerin tekmeli yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Başkent'te motokuryelerin tekmeli yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı | Video

31.10.2021 | 18:35

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Başkent'te aralarında husumet olduğu öğrenilen iki motokuryenin kavga görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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