Başkent'te motokuryelerin tekmeli yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı | Video
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Başkent'te aralarında husumet olduğu öğrenilen iki motokuryenin kavga görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.