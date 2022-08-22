Video Yaşam Başkent'te narkotik operasyonlarında 260 gözaltı | Video
Başkent'te narkotik operasyonlarında 260 gözaltı | Video

Başkent'te narkotik operasyonlarında 260 gözaltı | Video

22.08.2022 | 12:20

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Başkentte 15-21 Ağustos tarihleri arasında narkotik suçlarına yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 260 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 15-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 260 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 12.6 kilogram esrar, 3.3 kilogram eroin, 2.7 kilogram skunk, 1.2. kilogram metamfetamin, 250 gram kokain, 540 adet ecstasy ve 2 bin 650 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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