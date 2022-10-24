Video Yaşam Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı | Video
Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı | Video

Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı | Video

24.10.2022 | 08:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı | Video 00:26
Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı | Video 24.10.2022 | 08:47
Son dakika: İstanbul’da özel üniversite binası çöktü | Video 01:26
Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü | Video 23.10.2022 | 23:56
Diyarbakır’da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız | Video 51:47
Diyarbakır'da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız | Video 23.10.2022 | 22:03
Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video 01:27
Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video 23.10.2022 | 19:38
Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 03:13
Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 23.10.2022 | 16:22
10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı! Baba ve oğlunu tekme tokat ve sopalarla böyle darp ettiler | Video 01:53
10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı! Baba ve oğlunu tekme tokat ve sopalarla böyle darp ettiler | Video 23.10.2022 | 15:33
Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı | Video 00:27
Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı | Video 23.10.2022 | 13:23
29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar | Video 00:16
29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar | Video 23.10.2022 | 13:11
Jandarma alıcı kılığına girdi, Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 00:53
Jandarma alıcı kılığına girdi, Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 23.10.2022 | 12:59
Marketten hırsızlık yaptı, yakalanacağını anlayınca çalışanı bıçakladı | Video 00:20
Marketten hırsızlık yaptı, yakalanacağını anlayınca çalışanı bıçakladı | Video 23.10.2022 | 13:00
Eve misafirliğe çağırıp, akrabasının evine hırsız gönderdi! Altınların ele geçirildiği operasyon kamerada | Video 04:20
Eve misafirliğe çağırıp, akrabasının evine hırsız gönderdi! Altınların ele geçirildiği operasyon kamerada | Video 23.10.2022 | 12:34
Antalya’da scooter faciası: Liseli iki genç hayatını kaybetti | Video 01:05
Antalya'da scooter faciası: Liseli iki genç hayatını kaybetti | Video 23.10.2022 | 12:34
Akaryakıt istasyonuna geldi, pompanın çevresinde böyle drift attı | Video 01:02
Akaryakıt istasyonuna geldi, pompanın çevresinde böyle drift attı | Video 23.10.2022 | 12:34
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı | Video 01:12
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı | Video 23.10.2022 | 12:34
Kahvede çifte cinayet! Babasını vuranı öldürdü | Video 02:42
Kahvede çifte cinayet! Babasını vuranı öldürdü | Video 23.10.2022 | 10:13
Jandarmadan ’Ceylan’ operasyonu | Video 00:51
Jandarmadan 'Ceylan' operasyonu | Video 23.10.2022 | 10:28
Marmara Denizi için tehlike çanları çalıyor! İstilacı türler kapıda | Video 04:25
Marmara Denizi için tehlike çanları çalıyor! "İstilacı türler kapıda" | Video 23.10.2022 | 08:51
Manisa’da koca dehşeti: Cinnet getirdi, karısını bıçaklayarak öldürdü | Video 01:35
Manisa’da koca dehşeti: Cinnet getirdi, karısını bıçaklayarak öldürdü | Video 23.10.2022 | 08:51
İzmir’de traktör ile motosikletin karıştığı kaza anı kamerada | Video 00:51
İzmir’de traktör ile motosikletin karıştığı kaza anı kamerada | Video 23.10.2022 | 00:01
Şili’de polisten kaçan hırsızlar çaldıkları parayı otoyola saçtı | Video 00:34
Şili’de polisten kaçan hırsızlar çaldıkları parayı otoyola saçtı | Video 22.10.2022 | 18:13

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi, Turgut Özal Bulvarı Siteler kavşağında meydana gelen kazada sebze yüklü tır refüje çarptı. Kaza sonucu tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Tırın yükü yola saçıldı. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarında trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA