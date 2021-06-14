Video Yaşam Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı | Video

Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı | Video

Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı | Video
14.06.2021 | 19:06

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Ankara'da yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı.

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