Başkentte zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay anında taksi durağının bahçesindeki banklarda oturan taksi esnafı Hikmet İkiz, kamyonetin plakası olmadığını belirtirken "Kamyonet, yukarıdan gelen ticari araca vurunca bizim bu oturduğumuz yere komple arabayı savurdu, ikiye böldü. O şiddetle de yandaki duran başka bir taksiye, o başka bir taksiye; kamyonet de başka bir taksimize vurdu, o da öndeki taksiye vurdu. Şoför ve içindeki yolcu da ağır yaralıydı. Biz olay sonrası ambulans, itfaiye hepsini çağırdık. Olay bu şekilde gelişti" diye konuştu.