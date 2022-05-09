Başkentte zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler mahallesinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada iddia edinilen bilgiye göre, ticari kamyoneti kullanan sürücü, polis ekiplerinden kaçtığı sırada hızını alamayarak ticari taksiye çarptıktan sonra taksi durağında park halinde duran araçlara çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yara alan taksi şoförü ve yolcu olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Olay anında taksi durağının bahçesindeki banklarda oturan taksi esnafı Hikmet İkiz, kamyonetin plakası olmadığını belirtirken "Kamyonet, yukarıdan gelen ticari araca vurunca bizim bu oturduğumuz yere komple arabayı savurdu, ikiye böldü. O şiddetle de yandaki duran başka bir taksiye, o başka bir taksiye; kamyonet de başka bir taksimize vurdu, o da öndeki taksiye vurdu. Şoför ve içindeki yolcu da ağır yaralıydı. Biz olay sonrası ambulans, itfaiye hepsini çağırdık. Olay bu şekilde gelişti" diye konuştu.