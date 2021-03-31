Baskın yapan kişinin polis olduğunu anlamayıp kumara devam ettiler | Video
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Sancaktepe’de daha önceden mühürlenen ve mekana giriş yapmak için ayrı bir kapı açıldığı anlaşılan işyerinde kumar oynatılması üzerine polis harekete geçti. Adrese yapılan baskında 5 kişinin kumar oynadığı anlaşılırken işyerinde bulunan şahıslara toplam 39 bin 182 TL para cezası kesildi. Kumar oynayan şahıslar ise baskın anında içeriye giren kişinin polis olduğunu fark etmeyerek kumar oynamaya devam etti.
Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Baskın yapılan adreste toplamda 9 kişi olduğu görülürken 5 kişinin kumar oynadığı anlaşıldı. İçeride kumar oynayan şahıslar, işyerine giren kişilerin polis olduğunu fark etmeyerek kumar oyununa bir süre daha devam etti. İskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 100 TL para ele geçirildi. İşyeri sorumlusu E.D. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İşyerinde bulunan şahıslara "5236 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçlarından toplamda 39 bin 182 TL para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen işyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Öte yandan işyerinin daha önceden mühürlendiği ve mekana giriş yapmak için ayrı bir kapı açıldığı anlaşıldı.