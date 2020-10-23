Video Yaşam Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı | Video

Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı | Video

Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı | Video
23.10.2020 | 17:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı | Video 03:53
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı | Video 23.10.2020 | 17:41
Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video 04:06
Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video 23.10.2020 | 17:41
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti | Video 00:17
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti | Video 23.10.2020 | 17:29
Trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yakayı ele verdi | Video 00:49
Trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yakayı ele verdi | Video 23.10.2020 | 17:29
İzmir'de 'Gençlik aşısı' nedeniyle hastanelik olduğunu iddia eden kadın: Amacım sadece yüzümü nemlendirmekti | Video 08:20
İzmir'de 'Gençlik aşısı' nedeniyle hastanelik olduğunu iddia eden kadın: Amacım sadece yüzümü nemlendirmekti | Video 23.10.2020 | 16:49
Drift atıp sosyal medyadan paylaştı, trafik ekiplerine böyle yakalandı | Video 01:01
Drift atıp sosyal medyadan paylaştı, trafik ekiplerine böyle yakalandı | Video 23.10.2020 | 16:01
Sinem Umaş cezaevine girdi! 'Drone ile izleniyorum' | Video 03:51
Sinem Umaş cezaevine girdi! 'Drone ile izleniyorum' | Video 23.10.2020 | 15:08
Ankara'da oksijen tüpleri füze gibi fırladı: 1 kişi yaralandı, 1 iş yeri hasar gördü | Video 08:01
Ankara'da oksijen tüpleri füze gibi fırladı: 1 kişi yaralandı, 1 iş yeri hasar gördü | Video 23.10.2020 | 14:30
Bursa'da cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada | Video 02:25
Bursa'da cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada | Video 23.10.2020 | 14:27
'Dublör' kullanıp vurgun yaptılar... Operasyonla yakalandılar... | Video 00:41
'Dublör' kullanıp vurgun yaptılar... Operasyonla yakalandılar... | Video 23.10.2020 | 14:22
Çorum'da cipini yakmaya kalkan sürücüye vatandaşlardan müdahale | Video 03:21
Çorum'da cipini yakmaya kalkan sürücüye vatandaşlardan müdahale | Video 23.10.2020 | 14:20
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında ücretsiz dağıtılan tabletlerle ilgili açıklama | Video 04:05
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında ücretsiz dağıtılan tabletlerle ilgili açıklama | Video 23.10.2020 | 12:07
Antalya'da 15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü | Video 04:40
Antalya'da 15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü | Video 23.10.2020 | 12:03
Son dakika! İstanbul'da otomobil hırsızlarından Yok artık dedirten pişkin hareket | Video 01:31
Son dakika! İstanbul'da otomobil hırsızlarından "Yok artık" dedirten pişkin hareket | Video 23.10.2020 | 11:17
İstanbul Maltepe'de film senaryolarını aratmayan Covid-19 karantinasından kaçış anı kamerada | video 08:33
İstanbul Maltepe'de film senaryolarını aratmayan Covid-19 karantinasından kaçış anı kamerada | video 23.10.2020 | 11:01
İstanbul'da inşaatçı kılığına giren polis kendisini ABD subayı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı | Video 00:36
İstanbul'da inşaatçı kılığına giren polis kendisini ABD subayı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı | Video 23.10.2020 | 11:02
İstanbul Güngören'de Galatasaray Ultraslan tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video 03:21
İstanbul Güngören'de Galatasaray Ultraslan tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video 23.10.2020 | 10:55
Adana'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 00:55
Adana'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 23.10.2020 | 10:51
İstanbul’da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada | Video 01:25
İstanbul’da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada | Video 23.10.2020 | 10:42
Bursa'da motosikletin kaykaya biner gibi çalındığı anlar kamerada | Video 00:28
Bursa'da motosikletin kaykaya biner gibi çalındığı anlar kamerada | Video 23.10.2020 | 09:55

Antalya’da 100 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapılar koçbaşı ile kırıldı, maddeler tuvalet giderinde bulundu. Bir kadının uyuşturucu madde poşetini balkondan atma anı ise droneye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde uyuşturucu madde satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen sokak satıcılarının adreslerine Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpekleri eşliğinde girildi. Polis açılmayan kapı ve demir bariyerlerle kapatılan kapıları koçbaşı ile kırdı. 402 şüphelinin sorgusunun yapıldığı operasyonda uyuşturucu madde suçlarından aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir siteye yapılan baskında, 2 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. 37 şüpheliye de gerekli adli ve idari işlemler yapıldığı belirtildi.

Evlerde yapılan aramalarda 128,5 gram eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Öte yandan, ekiplerin baskın anı havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde baskın yapılacağını anlayan kadının uyuşturucu maddeyi poşet içinde balkonda bahçeye atma anı saniye saniye yer aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA