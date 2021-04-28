Video Yaşam Baskından kaçmak isteyen İranlı şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı | Video

Baskından kaçmak isteyen İranlı şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı | Video

Baskından kaçmak isteyen İranlı şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı | Video
28.04.2021 | 08:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Beşiktaş'ta metruk binadan düşen molozlar paniğe neden oldu 03:09
İstanbul Beşiktaş'ta metruk binadan düşen molozlar paniğe neden oldu 28.04.2021 | 09:01
SON DAKİKA: İzmir'de 8 yaşındaki çocuğunu vurulduğu tabancalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 01:27
SON DAKİKA: İzmir'de 8 yaşındaki çocuğunu vurulduğu tabancalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 28.04.2021 | 09:08
SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın 03:44
SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın 28.04.2021 | 09:04
Ağrı'da polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü 00:57
Ağrı'da polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü 28.04.2021 | 09:08
SON DAKİKA: Kastamonu'daki yangın dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı 00:20
SON DAKİKA: Kastamonu'daki yangın dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı 28.04.2021 | 09:05
Firari satıcının evinden 300 bin liralık uyuşturucu çıktı | Video 00:50
Firari satıcının evinden 300 bin liralık uyuşturucu çıktı | Video 28.04.2021 | 09:02
Kastamonu'daki yangın dehşetinin boyutu boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı 03:58
Kastamonu'daki yangın dehşetinin boyutu boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı 28.04.2021 | 08:47
Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı | Video 03:28
Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı | Video 28.04.2021 | 08:45
İstanbul Beşiktaş’ta iki katlı binada çökme meydana geldi 02:13
İstanbul Beşiktaş’ta iki katlı binada çökme meydana geldi 28.04.2021 | 08:50
SON DAKİKA! İstanbul'da tefeci operasyonu: 5 şüpheli gözaltında 03:23
SON DAKİKA! İstanbul'da tefeci operasyonu: 5 şüpheli gözaltında 28.04.2021 | 08:37
Eğlence mekanı baskınında yakalandı, kamerayı görünce Böyle çek diyerek poz verdi | Video 01:26
Eğlence mekanı baskınında yakalandı, kamerayı görünce "Böyle çek" diyerek poz verdi | Video 28.04.2021 | 08:23
Baskından kaçmak isteyen İranlı şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı | Video 01:50
Baskından kaçmak isteyen İranlı şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı | Video 28.04.2021 | 08:23
İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 02:48
İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 28.04.2021 | 07:59
TRT EBA TV 28 Nisan 2021 Çarşamba Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (28 Nisan 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 28.04.2021 | 07:04
TRT EBA TV izle! 28 Nisan Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (28 Nisan Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 28.04.2021 | 06:57
Çıkan yangından kurtulmak isteyen bir kişi çatıdan atlayarak hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 01:35
Çıkan yangından kurtulmak isteyen bir kişi çatıdan atlayarak hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 27.04.2021 | 18:31
SON DAKİKA: Sözde 'Soykırım' karşıtı tezkere TBMM'de kabul edildi 07:20
SON DAKİKA: Sözde 'Soykırım' karşıtı tezkere TBMM'de kabul edildi 27.04.2021 | 17:23
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binada yangın! 00:34
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binada yangın! 27.04.2021 | 16:37
Zabıta ekipleri, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip, öperek kaldırdı 00:42
Zabıta ekipleri, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip, öperek kaldırdı 27.04.2021 | 15:35
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in söylediği Orhan Gencebay şarkısına beğeni yağdı! 'Annesi Aleyna Tiliki'yi gölgede bıraktı' 00:48
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in söylediği Orhan Gencebay şarkısına beğeni yağdı! 'Annesi Aleyna Tiliki'yi gölgede bıraktı' 27.04.2021 | 15:06

Esenyurt’ta narkotik operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri bir adrese girmek isterken, içeride bulunan 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan aşağı atladı. Sekizinci kattan atlayan İran uyruklu 29 yaşındaki erkek şahıs S.H.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 3 kişi de gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Akıllara durgunluk veren olay Esenyurt İlçesi Piri Reis Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın sekizinci katındaki daireden narkotik içerikli ihbarların gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

ADRESTE 4 KİŞİNİN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Adrese gelen polis ekipleri, operasyon gerçekleştirdikleri dairede 4 kişinin olduğunu tespit etti. Ekipler, şahısları ve uyuşturucu maddeyi almak için çalışmalara başladı. Polisin baskın yapacağı esnada 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı. Sekizinci kattan beton zemine çakılan 29 yaşındaki İran uyruklu erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

EVDE ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şahsın kendini sekizinci kattan aşağı atması nedeniyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Adrese intikal eden olay yeri inceleme ekipleri, şahsın cansız bedenini inceledi. Şahsın cansız bedeni ise ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste bulunan diğer 3 kişide gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA