Başörtülü kadınlara "Sizden midem bulanıyor" diyerek saldırdı | Video

Ankara'da kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü iki kadına hakaret ettiği ve saldırdığı anlar yer aldı. Pes dedirten anlarda kadının "Sizden midem bulanıyor" dediği duyuldu.