Video Yaşam Bataklığa saplanan cipi Togg kurtardı | Video
Bataklığa saplanan cipi Togg kurtardı | Video

Bataklığa saplanan cipi Togg kurtardı | Video

09.07.2023 | 11:30

Arnavutköy’de bataklığa saplanan cipin yardımına yerli otomobil Togg sürücüsü koştu. Togg’un cipi halat yardımıyla bataklıktan çıkarma anı ise kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Arnavutköy'e 8 Temmuz Cumartesi misafirliğe giden bir kişi aracını yol kenarına park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü cipini bataklık yüzeye bıraktığını fark etti. Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramadı. Araç sahibi çevrede ki vatandaşlardan yardım istedi ancak tüm müdahalelere rağmen cip bataklık yüzeyden kurtarılamadı. Olayın olduğu mevkiinden geçen bir yerli otomobil Togg aracı, bataklığa saplanan cip'in yardımına koştu. Togg sürücüsünün halat yardımı ile BMW cipi bataklık alandan kurtardı. Kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bataklığa saplanan cipi Togg kurtardı | Video 00:37
Bataklığa saplanan cipi Togg kurtardı | Video 09.07.2023 | 11:30
Balon balığı, tenekeyi kraker gibi yedi | Video 02:50
Balon balığı, tenekeyi kraker gibi yedi | Video 09.07.2023 | 11:18
Hakkari Yüksekova’da terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri’ne yoğun ilgi | Video 04:59
Hakkari Yüksekova'da terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'ne yoğun ilgi | Video 09.07.2023 | 11:06
Özkan Uğur’un şarkı söylerken duygulandığı anlar Türkiye’yi duygulandırdı | Video 01:02
Özkan Uğur'un şarkı söylerken duygulandığı anlar Türkiye'yi duygulandırdı | Video 09.07.2023 | 11:13
Silahlı çatışma sonrası yakalanan genç kızdan polise tehdit! Ailem gelsin, seni mesleğinden nasıl ediyorum | Video 02:58
Silahlı çatışma sonrası yakalanan genç kızdan polise tehdit! "Ailem gelsin, seni mesleğinden nasıl ediyorum" | Video 09.07.2023 | 10:51
Zonguldak’ta kuvvetli yağış! Dere taştı, yollar kapandı | Video 01:47
Zonguldak'ta kuvvetli yağış! Dere taştı, yollar kapandı | Video 09.07.2023 | 10:34
Açamadıkları kasayı taşıyarak çalan şüpheliler kamerada | Video 01:56
Açamadıkları kasayı taşıyarak çalan şüpheliler kamerada | Video 09.07.2023 | 10:34
Ordu’da sel ve heyelan sonrası kapanan sahil yolu böyle görüntülendi | Video 02:00
Ordu’da sel ve heyelan sonrası kapanan sahil yolu böyle görüntülendi | Video 09.07.2023 | 09:49
Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda yangın | Video 01:03
Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda yangın | Video 09.07.2023 | 09:49
Sürücülerin dikkati faciayı önledi! Park halindeki araç kendiliğinden geri geri böyle hareket etti | Video 01:14
Sürücülerin dikkati faciayı önledi! Park halindeki araç kendiliğinden geri geri böyle hareket etti | Video 09.07.2023 | 09:49
Gaziantep’te 14 ton etil alkol ele geçirildi | Video 00:28
Gaziantep'te 14 ton etil alkol ele geçirildi | Video 09.07.2023 | 09:49
Texas-Meksika sınırına yüzen bariyer kurulumuna başlandı | Video 00:29
Texas-Meksika sınırına yüzen bariyer kurulumuna başlandı | Video 09.07.2023 | 00:38
Esenler’de sürücünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kamerada | Video 00:10
Esenler'de sürücünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kamerada | Video 08.07.2023 | 16:02
Kayseri’de iki araç çarpıştı! Kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı | Video 00:58
Kayseri'de iki araç çarpıştı! Kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı | Video 08.07.2023 | 16:02
Şile’de yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı | Video 00:44
Şile'de yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı | Video 08.07.2023 | 15:00
Motosiklet tutkunu Adnan, evinde ölü bulundu | Video 01:58
Motosiklet tutkunu Adnan, evinde ölü bulundu | Video 08.07.2023 | 14:30
Bursa’da şiddetli yağış dereleri taşırdı, yollar göle döndü | Video 02:47
Bursa’da şiddetli yağış dereleri taşırdı, yollar göle döndü | Video 08.07.2023 | 13:45
Namazla alay eden güvenlik görevlisine soruşturma | Video 00:32
Namazla alay eden güvenlik görevlisine soruşturma | Video 08.07.2023 | 13:18
Başkent’te 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi | Video 00:39
Başkent'te 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi | Video 08.07.2023 | 12:07
Beylikdüzü’nde bir sirkin deposu olarak kullanılan çadırda yangın çıktı | Video 01:48
Beylikdüzü'nde bir sirkin deposu olarak kullanılan çadırda yangın çıktı | Video 08.07.2023 | 11:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA