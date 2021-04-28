'Bataklık Çetesi' çökertildi! Borçlandırıp bahis batağına sürüklüyorlardı | Video

Siber Polis; İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” operasyonu düzenledi. Referansla bahis sistemine üye yaptıkları ve şifreler verdikleri insanları borçlandırarak daha fazla bahis oynamalarını sağlayan 29 kişilik bir çete çökertildi.

Siber Polis; İstanbul'da "Yasa Dışı Bahis" operasyonu düzenledi. Referansla bahis sistemine üye yaptıkları ve şifreler verdikleri insanları borçlandırarak daha fazla bahis oynamalarını sağlayan 29 kişilik bir çete çökertildi.

İstanbul'da "Yasa Dışı Bahis" operasyonu düzenlendi. Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. İnternet üzerinden bahis sistemine üye yaptıkları insanlara özel şifreler vererek yasa dışı bahis oynatan bir çeteyi tespit eden Siber Suçlarla Mücadele Polisleri çok sayıda adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı baskın düzenledi. Çetenin 29 üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin kendilerine referansla ulaşan kişileri bahis sistemine üye yaptıkları, şifreler vererek internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve borçlandırdıkları kişilerin daha fazla bahis oynamalarını sağladıkları iddia edildi. Baskın düzenlenen adreslerde ele geçirilen dijital materyaller ve suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.