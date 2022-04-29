Bataryası şişen telefon böyle patladı | Video

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bataryası şiştiği için tamire verilen bir cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bataryası şiştiği için tamire verilen bir cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.