Batman’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kameralara yansıdı | Video

Batman-Siirt Çevre yolunda sabaha doğru meydan gelen trafik kazasında 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere kaza, sabah saat 04.11 sularında Batman-Siirt Çevre yolunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ters yöne doğru dönüşünü almaya çalışan bir otomobile karşı yönden gelen bir otomobil çarptı. İsimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobillerin birinden bir kişi öldüğü öğrenildi. Otomobillerin hurdaya döndüğü feci kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.