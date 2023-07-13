Batman'da 2 polisin yaralandığı kaza kamerada | Video
BATMAN'da ihbara giden yunus polislerinin kullandığı motosikletin, otomobille çarpışma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yaralı polislerin hastanedeki tedavileri sürerken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli yunus polisi yan yoldan ana caddeye çıkan otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle polis memurları yola savrulurken, çevredekiler ve arkadan gelen bir başka motosikletli yunus polisi yardıma koşuyor.
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