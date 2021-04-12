Batman'da 20 dakikada 20 bin TL’lik hırsızlık kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Batman'da 20 dakikada 20 bin TL’lik hırsızlık kamerada | Video 12.04.2021 | 14:55
01:57
05:45
Trabzon'da kesileceğini anlayınca 'Anne' diyen horoz kamerada... 12.04.2021 | 13:06
02:42
03:37
İnternetten araba satanları 1.5 Milyon TL. dolandırdılar | Video 12.04.2021 | 12:49
01:00
İstanbul'da yakalanan Cihangir sapığından şok 'cinsel istismar' iddiası 12.04.2021 | 12:32
16:25
03:19
02:12
01:36
01:17
03:35
Van'daki yangından geriye yürekleri yakan bu görüntüler kaldı... 12.04.2021 | 11:26
03:11
02:10
Bursa'da güvercin kavgası kanlı bitti | Video 12.04.2021 | 11:16
00:53
Bahçelievler’de taşlı, sopalı, bıçaklı "meydan muharebesi" kamerada | Video 12.04.2021 | 11:16
00:28
‘Anne’ dedi, kesilmekten kurtuldu | Video 12.04.2021 | 11:34
00:34
Bursa'da kısıtlamada parkta toplanan gençler kavga etti 12.04.2021 | 11:07
01:15
02:55
İstanbul Ümraniye'de otomobile balıklama atlayan hırsız kamerada 12.04.2021 | 09:59
Batman'da sabah erken saatlerde bir inşaata giren 3 kişi 20 dakikada 20 bin TL’lik malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı önceki gün Fatih Mahallesinde bulunan bir inşaatta, birer gün arayla yaşandı. Sabah 05.55 sıralarında inşaata giren 3 hırsız çaldıkları malzemelerle 06.15'te inşaattan kaçtı. Hırsızların 20 dakikalık sürede 20 bin TL'lik malzemeyi çalarak kayıplara karıştığı belirlendi. Hırsızların tuvalet kapıları ve merkezi klima bakır boru hatlarını çaldığı sıradaki rahat halleri kameraya yansıdı. 20 bin TL civarında malzemeyi çalan hırsızlar, polis tarafından aranıyor.