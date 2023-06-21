Batman’da 246 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 21.06.2023 | 15:37 Batman’da 2 işyerine düzenlenen operasyonda 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kısmet Mahallesi'nde bulunan 2 işyerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.