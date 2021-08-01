Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video

Batman'da bir akaryakıt istasyonun market bölümüne giren iki hırsız telefon aksesuarları çalarken güvenlik kameralarına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, bir akaryakıt istasyonun market bölümünde meydana geldi. Kimlikleri belirlenmeyen iki kişi akaryakıt istasyonun market bölümüne sözde alışveriş yapmak için girdi. Biri market görevlisini kasada oyalarken ikinci hırsız telefon aksesuarların olduğu reyonda hırsızlık yaptı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.