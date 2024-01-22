Video Yaşam Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video
Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video

Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video

22.01.2024 | 13:32

Batman’da komşu akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Seyitler Mahallesi 3062. Sokak'ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavisi sürüyor. Polis, gerginliğin sürdüğü mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Mahallede panzerlerle alınan güvenlik önlemleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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