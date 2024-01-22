Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video
Batman’da komşu akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralıların tedavisi sürüyor. Polis, gerginliğin sürdüğü mahallede güvenlik önlemleri aldı.
Mahallede panzerlerle alınan güvenlik önlemleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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