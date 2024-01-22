Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 22.01.2024 | 13:32 Batman’da komşu akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Seyitler Mahallesi 3062. Sokak'ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Yaralıların tedavisi sürüyor. Polis, gerginliğin sürdüğü mahallede güvenlik önlemleri aldı.Mahallede panzerlerle alınan güvenlik önlemleri güvenlik kameralarına yansıdı.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.