Batman’da avukat ev bastı, çocukları babasını son anda kurtardı | Video

Batman Çamlıtepe Mahallesinde alacak verecek meselesi yüzünden alacaklı İsmet Güneş ile borcunu vermediği iddia edilen avukat A.D. arasında arbede yaşandı. Avukat A.D. ve akrabaları toplanarak silah sopa ve bıçaklarla İsmet Güneş'in evini bastı.