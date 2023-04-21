Batman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı | Video
Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, kısa sürede yerleri beyaza bürüdü.
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