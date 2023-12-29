Batman’da durdurulan bir tırda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.12.2023 | 16:17 Batman’da uyuşturucu sevkiyatı bilgisi alan narkotik ekipleri, durdurdukları tırda 171 kilo 768 gram skunk maddesi uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda yakalan 2 şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir istihbari bilgi doğrultusunda çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bir tır ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alınmış, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde 23 Aralık 2023 günü yakalanan tırda Cumhuriyet Savcısının talimatları ile adli arama yapılmıştır. Yapılan adli arama neticesinde; 236 paket halinde 171 kilo 768 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.