Batman'da duyarlı vatandaş, bulduğu keklikleri sevdikten sonra yaşam doğaya bıraktı | Video
Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan Ferhat Babat, bulduğu keklikleri önce sevdi, daha sonra doğal yaşam alanlarına bıraktı.
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