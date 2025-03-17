Video Yaşam Batman'da duyarlı vatandaş, bulduğu keklikleri sevdikten sonra yaşam doğaya bıraktı | Video
Batman'da duyarlı vatandaş, bulduğu keklikleri sevdikten sonra yaşam doğaya bıraktı | Video

Batman'da duyarlı vatandaş, bulduğu keklikleri sevdikten sonra yaşam doğaya bıraktı | Video

17.03.2025 | 10:11

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan Ferhat Babat, bulduğu keklikleri önce sevdi, daha sonra doğal yaşam alanlarına bıraktı.

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Mereto Dağı eteklerinde çiftçilik yapan Ferhat Babat, doğayla iç içe yaşamanın anlamlı bir örneğini sergiledi. Babat, dağda karşılaştığı bir dişi ve bir erkek iki kekliği önce sevgiyle öperek sevdi, ardından doğal yaşam alanlarına bırakarak doğayı koruma bilinciyle hareket etti.
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