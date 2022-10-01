Video Yaşam Batman'da hafif ticari araç, alev alev yandı | Video
Batman'da hafif ticari araç, alev alev yandı | Video

Batman'da hafif ticari araç, alev alev yandı | Video

01.10.2022 | 16:08

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BATMAN'da, park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı araç, kullanılamaz hale geldi.

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Kısmet Mahallesi Seyid Bilal Caddesi'nde, park halindeki hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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