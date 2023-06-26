Batman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video
Batman’da hafif ticari araç ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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