Batman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 26.06.2023 | 13:08 Batman’da hafif ticari araç ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Batman-Sason karayolu üzerinde Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere Köyünde meydana geldi. Hafif araç ve karşı yönden gelen henüz plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.