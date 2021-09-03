Batman'da hareket halindeyken alev alan otomobil yandı
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Siirt Çevre Yolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Dün akşam, Siirt yönüne giden Halil Çelik yönetimindeki otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Otomobilden duman çıktığını fark eden Çelik, aracı park edip indi. Çelik'in ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.