Batman'da iki aile arasında kavga: 3 yaralı, 4 gözaltı | Video
Batman'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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