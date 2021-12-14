Batman’da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada | Video

Batman’da bir apartmana giren hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılardan 2 çifti seçip çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Batman'da bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, 2 ayrı dairenin kapı önündeki yaklaşık 5 çift ayakkabı arasından 2 tanesini çalarak kayıpları açtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kapı önündeki ayakkabılardan bir kaçını gözüne kestiren şahıs, eğilerek ayakkabıları inceliyor. Hızlı bir şekilde hareket eden hırsız, 2 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.