Batman’da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada | Video

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Batman’da bir apartmana giren hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılardan 2 çifti seçip çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Batman'da bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, 2 ayrı dairenin kapı önündeki yaklaşık 5 çift ayakkabı arasından 2 tanesini çalarak kayıpları açtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kapı önündeki ayakkabılardan bir kaçını gözüne kestiren şahıs, eğilerek ayakkabıları inceliyor. Hızlı bir şekilde hareket eden hırsız, 2 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.