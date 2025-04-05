Batman'da kasten öldürme olayında 3 kişi tutuklandı | Video
Batman'da meydana gelen kasten öldürme olayında başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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