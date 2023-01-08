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OTOMATİK OYNAT
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Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 08.01.2023 | 09:17
03:08
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 08.01.2023 | 08:32
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Yumruklu, bıçaklı "Eski sevgilimle neden konuştun" kavgası kamerada | Video 08.01.2023 | 08:32
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Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 07.01.2023 | 16:27
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Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 07.01.2023 | 15:50
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Son Dakika: 'Katil Kasap'ın suç ortağı da yakalandı | Video 07.01.2023 | 14:58
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Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 13:31
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Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 07.01.2023 | 11:59
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Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 07.01.2023 | 11:52
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İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 07.01.2023 | 11:42
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69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 07.01.2023 | 11:31
02:16
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 11:06
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Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 07.01.2023 | 11:12
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Değnekçiler böyle yakalandı! Caddeyi otopark gibi kullanmışlar… 07.01.2023 | 11:12
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Kadıköy'de taksi takla attı, 3'ü ağır 4 yaralı | Video 07.01.2023 | 09:51
Batman’da bir sürücü, otomobiliyle kavşakta drift atarak hem kendisini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. Yaşananların ardından sürücüye, 10 bin TL para cezası kesildi.