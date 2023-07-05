Video Yaşam Batman’da koca dehşeti! Eşini 6 yerinden bıçakladı | Video
Batman’da koca dehşeti! Eşini 6 yerinden bıçakladı | Video

Batman’da koca dehşeti! Eşini 6 yerinden bıçakladı | Video

05.07.2023 | 13:38

Batman’da, 40 yaşındaki D.Y., uzaklaştırma kararı aldıran 35 yaşındaki eşi F.Y. ile evin içinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y. eşini 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Olay, Batman Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi F.Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası D.Y. ile evin içinde tartıştı. Çift tartışmaya başladı ve koca D.Y. eşini evin içinde 6 yerinden bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar eşini bıçaklayan cani kocayı linç etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 çocuk annesini Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis cani kocayı zırhlı araçla mahalleden çıkardı ve gözaltına aldı. 35 yaşındaki 5 çocuk annesi durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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