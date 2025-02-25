Batman'da otomobil farlarını çalan 2 kişi tutuklandı! Hırsızlık anı kamerada | Video
Batman'da gecenin karanlığında iki otomobilin farlarını söktüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Çalışmalar sonucu olayın şüphelilerinin İ.K ve C.N isimli şahıslar olduğu tespit edildi.
Adresleri belirlenen şüpheli şahıslar ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.
Şüpheliler ifadelerine iki araçtan çaldıkları 4 farı kent merkezinde bulunan bir oto aksesuarcıya sattıklarını itiraf etmesi üzerine belirlenen adreste inceleme yapıldı.
Oto aksesuarcıda yapılan aramada araçlara ait 4 far ekiplerce ele geçirildi.
Konu ile ilgili İ.K ve C.N isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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