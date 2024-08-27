Batman’da otomobilden hırsızlık kamerada: Çaldığı cihazlarla bisikletine binip kaçtı | Video
Batman’da bir otomobilin arka camını patlatan hırsız otomobil içindeki yaklaşık 25 bin TL değerindeki elektronik cihazları alarak kayıplara karıştı.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Otomobilini inceleyen Şirin G. otomobil içerisinde alarm seti bulunan kolinin yerinde olmadığını görünce çevredeki güvenlik kameralarına baktı. Şirin G. incelediği görüntülerde gece 01.00 sıralarında otomobilin yanına gelen bir kişinin otomobilin camını patlattıktan sonra içindeki yaklaşık 25 bin TL değerindeki elektronik cihazların olduğu koliyi alarak bisikletine yükledikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığını gördü.
Olayın hırsızlık olduğunu fark eden Şirin G. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, araçtan parmak izi aldıktan sonra çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
Zanlının otomobildeki koliyi alarak kayıplara karışmasının saniyeler sürdüğünü belirten Şirin G. zanlının bir an önce bulunmasını istedi.
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