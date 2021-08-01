Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 01.08.2021 | 15:15
00:27
01:52
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01.08.2021 | 14:47
02:00
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi | Video 01.08.2021 | 14:47
01:55
04:11
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video 01.08.2021 | 14:28
03:03
04:25
00:50
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video 01.08.2021 | 13:05
04:49
03:01
Yaylada metrelerce uzunlukta aşı kuyruğu | Video 01.08.2021 | 13:04
00:43
05:39
Selde kurtarılan Kader, o anları anlattı | Video 01.08.2021 | 11:35
05:46
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu | Video 01.08.2021 | 11:35
01:45
Konya’daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.08.2021 | 11:35
00:10
03:18
02:14
Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek | Video 01.08.2021 | 10:52
01:22
Asker konvoyu yolu kapattı | Video 01.08.2021 | 10:21
03:13
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 01.08.2021 | 10:00
Batman'da gece saatlerinde polis karakoluna yüzleri maskeli 3 kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 10 Nisan Polis Karakolu Merkezi'nin arka sokağına gelen yüzleri maskeli 3 kişi, karakola yaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişiden birinin elinde uzun namlulu silah, diğerin elinde el yapımı patlayıcı olduğu görüldü, bir diğerinin ise gözlem yaptığı belirlendi. Şüphelilerin patlayıcı yakıp karakola attıktan sonra kaçarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Polis, yüzleri maskeli kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.