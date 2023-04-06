Batman'da sağanak sonrası yollar dereye döndü | Video 06.04.2023 | 13:41 Batman’ın Sason ilçesinde güneşli olan hava, kısa sürede aniden değişerek 10 dakikada gök gürültüsü ile birlikte şiddetli yağışın etkisiyle sele dönüştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Öğle saatlerinden itibaren Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yoğun gök gürültüsü ile birlikte ilçeyi adeta karanlığa çeviren yoğun yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açama çalışmaları başlatan özel idare ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açtı.