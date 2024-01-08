Video Yaşam Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video
Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video

Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video

08.01.2024 | 08:45

BATMAN'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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