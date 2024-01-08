Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video
BATMAN'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 08.01.2024 | 08:45
01:55
Benzin istasyonundaki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.01.2024 | 08:40
02:13
Bayburt'taki trafik kazasında 3 öğretmen yaralandı | Video 08.01.2024 | 08:40
08:11
01:02
01:33
02:46
İstanbul’da rüzgar ve yağış etkili oluyor | Video 07.01.2024 | 11:36
01:01
01:53
Dolandırıldığını anlayan vatandaşa atılan mesaj pes dedirtti | Video 07.01.2024 | 11:36
00:46
Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı | Video 07.01.2024 | 13:25
01:22
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı | Video 07.01.2024 | 11:36
01:09
İstanbul'da garip olay! Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı | Video 07.01.2024 | 11:36
01:35
Beylikdüzü'nde "Kız arkadaşıma baktın" kavgası kamerada | Video 07.01.2024 | 11:36
01:14
04:54
Asrın felaketini yaşayan depremzedeler gelecekten ümitli | Video 07.01.2024 | 10:14
03:13
04:12
Bursa'da kuyumcu soygunu! Elleriyle koymuş gibi altınları buldular | Video 07.01.2024 | 10:09
00:49
Artvin - Ardahan karayolunda heyelan! O anlar kamerada | Video 07.01.2024 | 08:38
01:55
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı! 1 ağır yaralı | Video 06.01.2024 | 16:51