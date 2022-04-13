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OTOMATİK OYNAT
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Batman’da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı | Video 13.04.2022 | 14:21
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Sandalyeden yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti | Video 13.04.2022 | 15:38
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Mutluluğun ilk adımları... Küçük Osman yeni proteziyle... | Video 13.04.2022 | 15:23
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 13.04.2022 | 14:21
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Ankara’da freni patlayan dolmuşun kaza anı kamerada | Video 13.04.2022 | 14:09
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Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video 13.04.2022 | 13:22
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İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada | Video 13.04.2022 | 13:22
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14. kattaki "bantlı dehşet"te şok eden gelişme | Video 13.04.2022 | 12:12
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Başakşehir’de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada | Video 13.04.2022 | 11:33
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Esenyurt'ta otomobil bagajından 900 bin adet uyuşturucu hap çıktı | Video 13.04.2022 | 12:13
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Diyarbakır'da cami inşaatı çöktü, 6 işçi yaralandı! | Video 13.04.2022 | 12:00
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Tunceli’de karakolda işkence iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı | Video 13.04.2022 | 11:34
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Badem ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 13.04.2022 | 11:36
Batman Hasankeyf kavşağında bir nakliyat şirketine ait fuel oil tankı kaynak yapıldığı sırada sıkışan gaz sonucu patladı. Patlamada yaralanan kişi tedavi altına alındı.