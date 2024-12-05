Batman'da terör operasyonu: 3 kişi yakalandı | Video

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan şüpheli şahıslara yönelik adli operasyon düzenlendiği belirtildi.3 şüphelinin yakalandığı operasyonda, yasaklı yayın dahilinde bulunan örgütsel doküman, örgütü simgeleyen bez parçaları ile şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.