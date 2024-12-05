Batman'da terör operasyonu: 3 kişi yakalandı | Video
Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 şüphelinin yakalandığı operasyonda, yasaklı yayın dahilinde bulunan örgütsel doküman, örgütü simgeleyen bez parçaları ile şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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