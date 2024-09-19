Batman'da uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde uyuşturucu yakalandı | Video
Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu yakalandı. Operasyonda göz altına alınan bir kişi tutuklandı.
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