Video Yaşam Batman'da yürek yakan olay! 6 yaşındaki Sahra Tekin iki aile arasındaki kavgada öldü

Batman'da yürek yakan olay! 6 yaşındaki Sahra Tekin iki aile arasındaki kavgada öldü

Batman'da yürek yakan olay! 6 yaşındaki Sahra Tekin iki aile arasındaki kavgada öldü
21.07.2021 | 10:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalyalı baloncu, çocuk mezarlarına balon bırakırken görüntülendi, sırrı ortaya çıktı | Video 03:47
Antalyalı baloncu, çocuk mezarlarına balon bırakırken görüntülendi, sırrı ortaya çıktı | Video 21.07.2021 | 11:06
Bursa'da sıradışı hayvan taşıma tekniği kameralara böyle yansıdı | Video 00:32
Bursa'da sıradışı hayvan taşıma tekniği kameralara böyle yansıdı | Video 21.07.2021 | 11:06
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video 01:00
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video 21.07.2021 | 11:06
İstanbul'da denize girenlerin çantalarını çalan hırsızlar kamerada 00:30
İstanbul'da denize girenlerin çantalarını çalan hırsızlar kamerada 21.07.2021 | 10:32
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 05:34
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 21.07.2021 | 10:37
İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı 04:46
İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı 21.07.2021 | 10:28
Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı | Video 04:15
Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı | Video 21.07.2021 | 10:33
Alacak verecek tartışması cinayetle bitti 00:08
Alacak verecek tartışması cinayetle bitti 21.07.2021 | 10:40
Batman'da yürek yakan olay! 6 yaşındaki Sahra Tekin iki aile arasındaki kavgada öldü 00:58
Batman'da yürek yakan olay! 6 yaşındaki Sahra Tekin iki aile arasındaki kavgada öldü 21.07.2021 | 10:28
Evinin avlusunda tarihi hazine çıktı, taşınması 3 yıl sürdü | Video 04:15
Evinin avlusunda tarihi hazine çıktı, taşınması 3 yıl sürdü | Video 21.07.2021 | 10:18
İstanbul’da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı | Video 02:16
İstanbul’da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı | Video 21.07.2021 | 10:23
Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı | Video 03:25
Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı | Video 21.07.2021 | 10:18
Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler | Video 05:02
Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler | Video 21.07.2021 | 10:00
Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu | Video 00:14
Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu | Video 21.07.2021 | 10:10
İstanbul Esenler'de bebe bezi ile dolaşan cüce keçi ilgi odağı oldu! 04:50
İstanbul Esenler'de bebe bezi ile dolaşan cüce keçi ilgi odağı oldu! 21.07.2021 | 09:54
Aniden yola çıkan kadına otomobil böyle çarptı | Video 00:53
Aniden yola çıkan kadına otomobil böyle çarptı | Video 21.07.2021 | 10:10
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video 01:48
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video 21.07.2021 | 09:50
11 yaşındaki çocuk gizlice anahtarını aldığı araçla kaza yapıp yaralandı | Video 03:11
11 yaşındaki çocuk gizlice anahtarını aldığı araçla kaza yapıp yaralandı | Video 21.07.2021 | 09:46
Alanya Kalesinde otomobil alev alev yandı | Video 00:14
Alanya Kalesinde otomobil alev alev yandı | Video 21.07.2021 | 09:48
Bursa'da pencerenin çerçevesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı 02:19
Bursa'da pencerenin çerçevesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı 21.07.2021 | 09:32

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında, 6 yaşındaki Sahra Tekin yaşamını yitirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yakıtlı köyünde oturan Tekin ile Yılmaz aileleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Abdurrahman Yılmaz'ın açtığı ateşte bu sırada evlerinin önünde bekleyen Sahra Tekin vuruldu.


Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sahra Tekin, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan küçük Sahra, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Abdurrahman Yılmaz gözaltına alındı.


Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA