Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçilerin Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı | Video

İstanbul Kağıthane park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik suikastle ilgili tespit edilen 3 şüpheli olaydan 2.5 saat sonra yurtdışına çıkış yaptığı öğrenilmişti. O şüpheliler İstanbul emniyetinin hızlı yazışması ve koordinesi sayesinde Romanya’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Romanya’da polisler tarafından araca bindirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. İşte Suikast yapıp yurtdışına kaçan 3 şüphelinin görüntüleri.