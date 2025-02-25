Bayburt'ta bir ahırın çatısı çatıda biriken yoğun kar nedeniyle çöktü | Video 25.02.2025 | 10:18 Bayburt'ta etkili olan kar yağışından sonra bir ahırın çatısında çökme meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, havadan görüntülenen ahırın, bir kısmının göçtüğü görülüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçen hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından Bayburt'ta aşırı kara dayanamayan bir ahırın çatısı çöktü. Ahırı 6 aylığına kiralayan Tunay Mutlu isimli vatandaşın samanı, otu, yemi çöken çatının altında kaldı. Ahırda bulunan hayvanlarının diğer kısımda bulunduğunu kaydeden Mutlu, hayvanlarına bir zarar gelmediğini belirterek, olayı maddi kayıpla atlattığını söyledi.Emekli olduktan sonra hayvancılık işiyle uğraşmaya başlayan, ahırda ineklerinin, yeni doğmuş danalarının bulunduğunu dile getiren Mutlu, büyükbaş hayvanlarının çöken çatının altında kalmadığına sevinerek, olayı bu şekilde hafif atlattığına şükretti.Bayburt merkezde bulunan ahırı, Taner Akarsu isimli vatandaştan kiralayan Tunay Mutlu, karın Bayburt'a çok yakıştığını vurgulayarak, karın sefasını sürmenin yanı sıra, cefasını da çektiklerini belirtti. Ahırın bir kısmında aşırı kar yağışından dolayı göçük meydana geldiğini ileri süren Mutlu, "Emekli olduktan sonra hayvancılık işine girdim. Hayvancılık işine başlayınca bu alanı 6 aylığına kiraladım. Bu mevcut ahırın bir kısmında aşırı kar yağışından dolayı göçük meydana geldi. Ahırın çökmesiyle birlikte altta kalan samanımızı, otumuzu yan tarafa taşıdık. Çöken kısmın yan tarafında hayvanlarımız vardı. Çöken bu alanın en kısa sürede tadilatını ve tamiratını yapacağız inşallah. Karın en çok yakıştığı şehir Bayburt, tabii sefası olduğu kadar, cefası da oluyor" diyerek konuştu.Yanında çalışan çobanın büyük bir ses duyduğunu, ahıra geldiğinde çatının çöktüğünü gördüğünü söyleyen Mutlu, "Çatının çöktüğünü ilk çoban olarak çalışan Ahmet arkadaşımız fark etti. Bir ses duyuyor, buraya geldiğinde çatının çöktüğünü görüyor. Sonra onun haber vermesi üzerine bizler de geldik. Geldiğimizde de durumun bu şekilde olduğunu gördük" dedi.Karların erimesiyle birlikte çöken çatıyı yeniden onarıp, eski haline getirmeye çalışacaklarını dile getiren ahır sahibi Taner Akarsu, "Bayburt'ta son yağan kardan dolayı ahırımızda bir çökme oldu. Allah'a şükür hayvanlarda bir şey yok ama maddi zararımız oldu. Arkadaşın otu, samanı, yemi hep çatının altında kaldı. İnşallah burayı yeniden onarıp, eski haline getirmeye çalışacağız. Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız yok, ondan dolayı mutluyuz fakat maddi bir kaybımız var. Tahminen 20-30 bin liralık zararımız var. Yeniden çatıyı onarmak istiyoruz, hayvanların yiyeceklerini, samanlarını, otunu bu alana yerleştirmek istiyoruz çünkü hayvanlarla yemleri aynı yere koyduk. İkisi bir arada olmuyor, bir an önce burayı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.