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Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp öldü! | Video

Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp öldü! | Video

04.07.2023 | 08:58

BAYBURT'ta, ailesiyle gezindiği buz mağarası içinde 80 metreden yükseklikten çukura düşen Mehmet Daştan (43), hayatını kaybetti. Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Helva köyünde meydana geldi. Gezmek için akrabaları ve çocuklarıyla dağa çıkan Mehmet Daştan, buz mağarasına girdi. Burada el feneriyle çevreyi izleyen Daştan, aniden dengesini kaybedince 80 metrelik yükseklikten çukura düştü. Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla çukura inen ekiplerce yapılan incelemede Daştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Daştan'ın cenazesi, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

O ANLAR KAMERADA
Bayburt'ta buz mağarasında yüksekten düşüp, hayatını kaybeden Mehmet Daştan'ın (43), düşme anı ve öncesine ait görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde; el feneriyle mağara içinde ilerleyen Daştan'ın aniden düştüğü görülürken, oğlunun 'baba' diyerek çığlık attığı, mağaradaki diğer kişilerin ise 'Mehmet abi, ışık yanıyor mu Gitmeyin, AFAD'ı arayın' dediği duyuluyor.

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