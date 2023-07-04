Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp öldü! | Video
BAYBURT'ta, ailesiyle gezindiği buz mağarası içinde 80 metreden yükseklikten çukura düşen Mehmet Daştan (43), hayatını kaybetti. Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
O ANLAR KAMERADA
Bayburt'ta buz mağarasında yüksekten düşüp, hayatını kaybeden Mehmet Daştan'ın (43), düşme anı ve öncesine ait görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde; el feneriyle mağara içinde ilerleyen Daştan'ın aniden düştüğü görülürken, oğlunun 'baba' diyerek çığlık attığı, mağaradaki diğer kişilerin ise 'Mehmet abi, ışık yanıyor mu Gitmeyin, AFAD'ı arayın' dediği duyuluyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:35
Otomobil kaputunda mahsur kalan kedi için seferber oldular | Video 04.07.2023 | 09:39
02:59
Erzincan’da düğün konvoyunda trafik kazası: 7 yaralı | Video 04.07.2023 | 09:07
03:00
Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp öldü! | Video 04.07.2023 | 08:58
02:38
Van Gölü'nde dolunay mest etti | Video 04.07.2023 | 08:24
05:03
03:29
Adana’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var | Video 04.07.2023 | 08:24
00:27
Drift yapan sürücüye 29 bin lira ceza | Video 03.07.2023 | 17:03
31:29
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı | Video 03.07.2023 | 20:31
03:21
14:11
Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı 03.07.2023 | 15:57
00:38
Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra cezaevine gönderildi | Video 03.07.2023 | 16:24
01:38
00:20
01:46
Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 8 yaralı | Video 03.07.2023 | 15:12
01:59
Her şeyden habersiz ölüme böyle yürüdü | Video 03.07.2023 | 14:49
00:21
İzmir'de tarlada çıkan yangın, ormana sıçradı | Video 03.07.2023 | 14:54
01:58
02:10
Kadın kılığına girdi, alacaklısına kezzapla saldırdı | Video 03.07.2023 | 14:20
02:35
01:52
Yıkık binada çıkan yangın korkuttu | Video 03.07.2023 | 14:33