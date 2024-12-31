Bayburt'ta cirit sporcusunun atıyla kurduğu dostluk hayran bıraktı | Video
Bayburt'ta bir vatandaşın atıyla kurduğu dostluk hayran bıraktı. Arabadan sahibinin seslenmesiyle dörtnala koşan at, sahibine sevgisini ve sadakatini bu şekilde gösterdi. Atının yanına geliş anlarını sosyal medya hesabından paylaşan vatandaşın videosu çok beğenildi, videoya binlerce yorum yapıldı.
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