Video Yaşam Bayburt’ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu! O anlar kamerada | Video
Bayburt’ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu! O anlar kamerada | Video

Bayburt’ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu! O anlar kamerada | Video

02.05.2025 | 12:12

Bayburt’ta dün akşamüstü yaşanan fırtına birçok evin çatısını uçurdu. Çatıların uçması, minibüsteki insanların savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bayburt'ta yaşanan şiddetli fırtınayla birlikte uçan çatılar yollara düştü ve park halindeki araçlara zarar verdi. Kaleardı Mahallesinde bir marketi bulunduğu binanın çatısı yola savruldu. Olay esnasında bölgede kimse olmaması bir facianın önüne geçti. Bir diğer olay ise Şehit Osman TOKİ'lerinde yaşandı. Fırtınaya dayanamayan sitenin çatısı koparak binanın önüne savruldu. Park halinde bulunan araçlarda maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Fırtınanın şiddetinin korkutucu seviyelere ulaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Binanın uçan çatısı, minibüsteki yolcuların savrulması güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Gökçedere Beldesinde de şimşek çakma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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