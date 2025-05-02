Bayburt’ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu! O anlar kamerada | Video
Bayburt’ta dün akşamüstü yaşanan fırtına birçok evin çatısını uçurdu. Çatıların uçması, minibüsteki insanların savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.
Gökçedere Beldesinde de şimşek çakma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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